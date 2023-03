Woning in Houtenmolenstraat krijgt ongewenst bezoek, inbreker vertrekt zonder buit

Tuinwijk gaat gebukt onder parkeer­druk: “Verouderde straten zijn niet voorzien op zoveel wagens”

Verschillende straten in de Tuinwijk in Willebroek kampen met een hoge parkeerdruk. “Wagens worden er achtergelaten op groenstroken en in bochten, alles wordt stukgereden en de wijk is bij regenweer één grote modderpoel”, kaart gemeenteraadslid Marc De Laet (Vooruit) aan. “We zoeken de juiste oplossing, maar deze oude woonwijk is simpelweg niet voorzien op zoveel wagens”, reageren schepenen Spiessens en Serrien.