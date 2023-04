Wisselgeld gestolen bij inbraak in café

Legendari­sche jazzband kruipt weer op het podium voor Theater aan Twater

Enkele maanden nadat ze hun afscheid aankondigden, kruipt de Fondy Riverside Bullet Band nog één keer op het podium. Niet in het vertrouwde Veerhuis in Klein-Willebroek, wel in Le Chapiteau van het straattheaterfestival Theater aan Twater in De Schorre.