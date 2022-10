WinterBornemLand palmt maand lang Cardijnplein in: “Schaatsen onder de sterren, een berenparade, dekentjesfilms en Single Bells… Voor elk wat wils!”

BornemWie zin heeft in een stevige portie wintersfeer, kan van 9 december tot en met 8 januari terecht op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem. Daar biedt ‘WinterBornemLand’ een maand lang activiteiten aan voor jong en oud, op en rondom een schaatspiste en in de bijhorende almhut. Ook in de deelgemeenten staan activiteiten op de planning.

Er is al heel wat te doen geweest over de ijspiste die de gemeente Bornem deze winter wil laten aanrukken. Quinten Goekint van Look-i-Like sust: “We zorgen voor een overdekte schaatspiste van vierhonderd vierkante meter, dat is voldoende ruimte om eens écht goed te schaatsen. We werken met de nieuwste technieken, zodat het energieverbruik binnen de perken blijft. Iedereen kan hier een hele maand lang komen schaatsen, met materiaal inbegrepen betaal je 8 euro. Alle scholen worden ook uitgenodigd, zij kunnen het ijs op tegen een voordeeltarief.”

Almhut

Look-i-Like zorgt voor de nodige verlichting aan de kerk en het Landhuis en bouwt naast de piste een almhut. “Die hut zal worden aangekleed alsof ze recht uit de bergen komt. Overdag gaan we voor het gezellige samenzijn, je kan er ook tartiflette, steengrill, kaasfondue en meer eten. S’ Avonds gaan we voor de après-ski en elke dag staat er wel iets anders te gebeuren”, zegt Goekint. Voor dat laatste werkt het bedrijf samen met de gemeentelijke dienst evenementen. “We wilden WinterBornemLand graag al eerder organiseren, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Nu kan het eindelijk wél, we hebben een uitgebreid aanbod samengesteld vol activiteiten voor jong en oud”, zeggen schepen voor evenementen Saadet Gulhan (N-VA) en evenementencoördinator Goedele De Clerck.

Volledig scherm De voorstelling van WinterBornemLand © EDT

“Starten doen we groots, met een magische openingsshow op het ijs op vrijdagavond 9 december. De dagen erna kan je op de ijspiste of in de almhut genieten van ‘Disco on ice’, karaoke, een winterbarbecue en seniorennamiddag, kinderanimatie en bingo, afterworkparty’s, een ‘Santa Run’, De Warmste Avond, TikTokschaatsen… We plannen ook meermaals een dekentjesfilm, waarbij we films projecten op een groot scherm waar je gezellig onder een dekentje naar kan komen kijken.”

Single Bells

“Tijdens onze dating-avond ‘Single Bells’ focussen we op de alleenstaanden. Zij krijgen tijdens de feestdagen immers meermaals de vraag of ze nog geen lief hebben. Tijdens ‘Single Bells’ kunnen ze actief op zoek, wij zorgen voor polsbandjes in de juiste kleuren zodat iedereen weet wie nog vrij is en wie niet. We willen graag zo veel mogelijk Bornemnaars betrekken bij WinterBornemLand. Daarom stopten we onze koopzondagen mee in het programma, naast de handelaars denken we ook aan de verenigingen. Voor hen laten we drie chalets plaatsen naast de almhut, waar ze hapjes en drankjes kunnen verkopen en zo een centje kunnen bijverdienen.”

Deelgemeenten

“Ook onze deelgemeenten worden niet vergeten: daar vinden verschillende kerstmarkten en -happenings plaats, die we mee opnamen in ons programma-overzicht. WinterBornemLand sluit officieel af op zondag 8 januari, maar een dag eerder zorgen we nog voor iets bijzonder. De ‘magische berenparade’ trekt dan door de Boomstraat, en we plannen dan ook onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom om mee te toasten op het nieuwe jaar.”

www.bornem.be/winterbornemland

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.