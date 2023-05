WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Bornem

Koppel met vals Congolees rijbewijs krijgt opschor­ting

Een opschorting van straf. Dat is de straf die de rechter in Mechelen heeft uitgesproken in het dossier van een Congolees koppel dat een vals rijbewijs wilde inwisselen voor een Europees rijbewijs. De vervalsing kwam aan het licht door de gemeente Puurs-Sint-Amands. Volgens hen en later ook volgens het parket ging het om een duidelijk vals rijbewijs. “De handtekening kwam niet overeen net zoals de vingerafdrukken”, lichtte het parket toe op zitting. Het koppel vroeg de vrijspraak. Volgens hen hadden ze het eerst laten vernieuwen in Congo en wilden ze het daarna gewoon komen ruilen in België. De rechter ging daar niet op in. Ze achtte hen schuldig, maar legde hen beiden geen straf op. Ze sprak een opschorting van drie jaar uit.