WEER. Vanochtend helder weer in Bornem

Inbrekers geraken niet binnen in woningen

Zowel in Kalfortdorp als in de Vijverstraat in Puurs-Sint-Amands hebben dieven getracht om in te breken in een woning. De daders geraakten niet binnen. Bij beide inbraken raakten wel de voordeuren beschadigd. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart. Of beide inbraken aan elkaar kunnen worden gelinkt, wordt nog verder onderzocht.