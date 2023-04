WEER. Kans op redelijk helder weer in Bornem vanochtend

Jeugdtrai­ner wordt met seksdate in val gelokt door 15-jarige, maar kent geen scrupules na vrijlating: "Hij wilde opnieuw aan de slag in jeugdvoet­bal”

Met een vals Facebookprofiel van een 12-jarige probeerde een 15-jarige tiener twee jaar geleden een jeugdtrainer van een Oostendse voetbalclub in de val te lokken. J.D. (55) ging in op de seksuele avances van de jongen en kon zo worden gearresteerd. “Hij wilde de tiener enkel helpen”, beweerde zijn advocaat in de Brugse rechtbank, waar de procureur zich grote zorgen maakte om de toekomstplannen van de beklaagde. Want wat in de berichten te lezen stond, kan niet fraai genoemd worden.