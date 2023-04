WEER. Kans op helder weer in Bornem vanochtend

Paviljoen aan Fort Liezele moet over jaar klaar zijn: “Onthaal en museumshop krijgen tijdelijk onderdak in Glazen Huis”

Het geplande museumpaviljoen aan het Fort van Liezele in Puurs-Sint-Amands moet over een jaar klaar zijn. Het nieuwe museum in het Fort zelf opent echter al op 1 mei. “We gaan de bezoekers een jaartje ontvangen in ons toeristisch infopunt in het glazen huis”, zegt bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V).