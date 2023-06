WEER. In Bornem kans op overwegend bewolkt weer vanochtend

Voedingswa­ren gestolen bij inbraak in winkel

In de Jozef Van Herbruggenstraat in Bornem hebben dieven ingebroken in een handelszaak. De daders geraakten binnen door de deur van de winkel te forceren. Eens binnen werd de winkel doorzocht. Er werden uiteindelijk voedingswaren ontvreemd. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.