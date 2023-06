WEER. Helder weer in Bornem vanochtend

Richtte dertiger vuurwapen op buik van buitenwip­per? I.A. (31) aange­klaagd na incident in dancing Carré: “Ik ben een brug te ver gegaan, maar begrijp mijn fout”

Een celstraf van 18 maanden effectief. Dat riskeert de 31-jarige I. A. uit Anderlecht. De man stond voor de rechter in Mechelen, nadat hij een buitenwipper van dancing Carré in Willebroek had bedreigd met een vuurwapen. “Omdat hij werd buitengezet, nadat hij champagne in het rond spoot”, klonk het op zitting.