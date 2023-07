WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bornem vandaag

BINNENKIJ­KER. Interbel­lum­wo­ning Spri­mont-Rot­tiers: “Reken op een stevig verbou­wings­bud­get... Maar eens gereno­veerd is dit een parel”

‘Een pronkstuk van de modernistische art deco’: dat is volgens kenners het huis Sprimont-Rottiers in Willebroek. De vrijstaande interbellumwoning staat voor 445.000 euro te koop. “De nieuwe eigenaar zal er heel wat tijd en geld in moeten steken. Maar met de waardevolle vloeren, glas-in-loodramen... kan je nadien echt wel uitpakken.” Wij namen een kijkje in de woning vol mogelijkheden en waanden ons even... op een schip.