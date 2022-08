Warmte speelt wandelaars parten: Rode Kruis ziet aantal flauwtes stijgen

Bornem Eerste deelnemers van Dodentocht lopen over de finishlijn: “Goeie oefening voor Spartath­lon”

De eerste deelnemers van de Dodentocht kwamen zaterdagochtend omstreeks 3.00 uur al aan in Bornem. Het ging om een groepje van 27 ultralopers. “Of ik het nog eens ga doen? Dat laat ik nog even in het midden”, klonk het na afloop.

11:27