Walter Boeykens Festival blaast 25 kaarsjes uit: “Voor het eerst alle concerten op één locatie en één weekend”

atletiek Jana Van Lent vierde op BK 10.000m in persoon­lijk record van 34.54.07: “Heel speciaal om onder de 35 minuten te zitten”

Jana Van Lent (21) maakte zaterdag op het BK 10.000m in Malmédy een bijzonder bemoedigend wedstrijdwederoptreden. In haar eerste competitie in zeven maanden tijd liep ze op de 25 baanrondjes naar een dik persoonlijk record van 34.54.07. Goed voor de vierde plaats in het sterke veld.

3 mei