Vrouw (32) in de cel nadat ze haar man (28) neerstak: “Ze nam het mes omdat ze schrik had”

BornemEen 32-jarige vrouw uit Bornem zit in de gevangenis nadat ze eind vorige week haar man (28) neerstak. Dat gebeurde na een ruzie tussen het koppel. De vrouw verscheen vandaag voor de raadkamer die haar een enkelband gaf, maar het parket ging in beroep.

De Bornemse hulpdiensten werden afgelopen zondag opgeroepen naar de flat van het koppel langs de Kapelstraat. Het 28-jarige slachtoffer lag er hevig bloedend op de grond. Hij vertoonde ook meerdere messteken in zijn bovenlichaam. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en verzorgd. Hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar inmiddels zou zijn toestand stabiel zijn.

Na de feiten werd zijn vrouw opgepakt en verhoord door de lokale politie van Klein-Brabant. Nadien werd ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besliste na een tweede verhoor om de vrouw op te sluiten in de gevangenis van Antwerpen. “Op verdenking van poging doodslag”, luidde het eerder al bij het parket. Over de omstandigheden van het ongeval zijn er nog steeds heel wat onduidelijkheden.

Kinderen

Volgens buurtbewoners was het niet de eerste keer dat het koppel ruzie had en dat de politie moest ingrijpen. Het gerechtelijk labo van de federale politie voerde wel al een sporenonderzoek uit in de woning. Vandaag verscheen de 32-jarige vrouw voor de raadkamer in Mechelen. Daar moest er worden beslist of de vrouw langer in de gevangenis moest blijven of niet.

Na de raadkamer wilde haar advocaat enkel kwijt dat haar grootste bezorgdheid bij haar kinderen ligt. Het koppel heeft samen twee kinderen waaronder de jongste amper 1 jaar oud is. De kinderen worden voorlopig opgevangen. “Mijn cliënt heeft het mes genomen omdat het koppel kort voor de feiten ruzie had en ze schrik had van haar partner”, luidt het nog.

Elektronisch toezicht

De advocaat vroeg om de 32-jarige vrouw vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van het verdere onderzoek. De voorzitster van de raadkamer ging daar na beraad op in. Zij liet de vrouw vrij onder elektronisch toezicht. “Maar wij hebben beslist om beroep aan te tekenen”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Hierdoor blijft de vrouw voorlopig langer in de gevangenis.”

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet door de lokale recherche onder leiding van de onderzoeksrechter.