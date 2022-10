Vrachtwagen rijdt door voorgevel: “Ik stond te strijken en zag hem recht op me afkomen. Gelukkig kon ik op tijd wegspringen”

MariekerkeIn de Paardenstraat in Mariekerke is een vrachtwagen door de gevel van een woning gereden. De schade is zeer groot, maar gewonden vielen er niet. De brandweer moest het huis stutten en het gat in de gevel dichten. “We mogen er blijven wonen, maar de shock is nog zeer groot”, klinkt het.

Even na 15.30 uur dinsdagnamiddag boorde zich een zware vrachtwagen door de voorgevel van de woning van Marijke. De eigenares van het huis was op dat moment thuis aan het werk. “Het was een zeer luide knal”, getuigt ze. Ook haar moeder was aanwezig in de woning. “Ik stond de strijk te doen”, vult de moeder aan. “Plots zag ik de vrachtwagen recht op me afkomen. Omdat hij niet stopte, ben ik moeten wegspringen.” Achteraf bleek dat het maar net op tijd was. De vrachtwagen kwam tot stilstand in de woning. De ravage nadien was zeer groot.

Op de plek waar de vrachtwagen de woning was binnengereden, bevindt zich de keuken. Zowel Marijke als haar moeder vluchtten na het ongeval meteen naar buiten. Een buurman greep dan weer als eerste in en sloot de gastoevoer af. Inmiddels werden ook de hulpdiensten verwittigd. Die kwamen ter plaatse en stelden een zeer groot gat in de voorgevel vast. Er was ook vrees voor stabiliteitsproblemen en dus werd de woning gestut. Na de schoringswerken werd het gat in de voorgevel dan weer gedicht met houten panelen en een zeil voor de regen.

Volledig scherm MARIEKERKE - De brandweer moest het gat in de gevel komen dichten © Tim Van der Zeypen

In shock

“Het was erg schrikken”, vertelt Marijke nog. “Niet enkel voor ons, maar ook voor onze kat. Die is weggelopen en is nog in shock. Onze hond was gelukkig niet in de buurt. Als bij wonder vielen geen gewonden. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.” Na de werken van de brandweer mochten de bewoners opnieuw naar hun woning. Ze mogen dus blijven wonen in het huis. “Maar onze keuken is volledig vernield en zal moeten worden vernieuwd. We zullen nu ook zo snel mogelijk een aannemer moeten vinden om het gat in onze gevel te dichten”, klinkt het nog.

Handrem

“Verder is er ook geen elektriciteit meer in de keuken en raakte een deel van de vloer beschadigd.” De vrachtwagen die in het huis is gereden, stond geparkeerd recht tegenover de woning. Hoe het kwam dat de vrachtwagen in beweging is gekomen, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk was de handrem niet of niet goed opgetrokken door de chauffeur van de vrachtwagen. De verdere omstandigheden van het ongeval zullen nu verder worden onderzocht door de lokale politiezone van Klein-Brabant.

