Vrachtwagen botst tegen spoorwegbrug: twee vorkheftrucks vallen op N16

Spontane staking bij De Lijn in Rumst afgelopen: “Chauffeurs hebben uitleg gekregen over nieuwe maatrege­len tegen agressie”

Na een spontane staking bij De Lijn maandagvoormiddag rijden bussen 500 en 581 opnieuw normaal in de provincie Antwerpen. De chauffeurs hadden het werk neergelegd in de stelplaats in Rumst na een geval van agressie tegen een buschauffeur afgelopen vrijdag. De Lijn waarschuwt wel voor mogelijke gevolgvertragingen. “Men wordt dat beu, al dat zinloze geweld.”