Voor hen zit de Dodentocht er al op: ultralopers arriveren in centrum Bornem

Eén van de eerste arriverende deelnemers was loper Chris Vansteenbeeck (43) uit Beringen. Voor hem was het de vierde keer dat hij deelnam aan de Bornemse wandeltocht. Voor het tweede jaar op rij liep hij deze uit. “Vorig jaar was het eerder een training, nu was voor echt”, zegt Chris. “Het was wel best afzien en het was een mentaal spelletje, maar het is me uiteindelijk geluk. Uiteraard ben ik gelukkig. Ik ben zelfs een uurtje vroeger aangekomen dan ik had verwacht.” De Limburger noemt zichzelf een ‘coronaloper’. “Ik ben vlak voor corona uitbrak begonnen met diëten en 31 kilogram afgevallen. Op dat moment ben ik ook beginnen met start to run. Later begon ik te trainen voor de marathon.”