Voedingswaren gestolen bij inbraak in winkel

Brandweer moet uitrukken voor brand in tuin, ook dak van buurman vat kort even vuur

In de Vredelaan in Breendonk is er donderdagnamiddag brand uitgebroken in de tuin van een woning. Vermoedelijk ontstond deze aan de haag en sloegen de vlammen vervolgens over naar een tuinhuis. Ook een dak van een woning van een buurman vatte kortstondig even vuur