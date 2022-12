Vier minderjarigen gevat voor vuurwerkbom in woning in Bornem

Willebroek Dieven willen bouwwerf betreden

In de Fabrieksstraat in Willenroek hebben dieven geprobeerd om in te breken op een bouwwerf te betreden. Dat mislukte uiteindelijk. Er werd dus geen buit gemaakt. Wel werden de sloten van omheining van de bouwwerf geforceerd. De politie is een onderzoek opgestart.

7:50