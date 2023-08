Vicky (50) overleefde zwaar ongeval en overwint nu ook Dodentocht: “Ik heb hem uitgewandeld dankzij de Jolle”

Vicky nam dit jaar voor de allereerste keer deel aan de Dodentocht. In 2007 belandde ze in een coma na een zwaar verkeersongeval. Vrijwillig brandweerman en Dodentocht-medewerker Jolle Pauwels haalde haar toen na dat ongeval uit het autowrak. Vijf jaar geleden overleed Jolle , maar hij wordt nog steeds gemist. Dat was ook duidelijk in de laatste rechte lijn naar de finish waar Vicky, net zoals haar collega-wandellaars van de Jollestappers, in de armen van haar supporters viel. Overladen met bloemen en met een medaille van haar redder rond de nek legde ze uiteindelijk de laatste meters af.

Medaille van Jolle

“Ik stap als eerbetoon aan hem”, vertelde ze eerder deze week aan onze krant. En de 100 kilometer uitstappen deed ze ook. “Het was emotioneel en ik ben moe, maar vooral blijdschap overheerst nu”, zei ze nog. “De laatste kilometers heb ik met één grote blein op mijn voeten gelopen. Normaal heb ik dat nooit, maar het was echt klote weer.” De vraag of ze volgend jaar opnieuw zal deelnemen aan de Dodentocht, wimpelde ze beleefd af. “Vraag me dat binnen drie weken nog eens”, lacht Vicky. “Het was zwaar, maar ik heb hem uitgestapt. Dankzij Jolle. Gisteren heb ik zijn badge gekregen. Telkens ik het moeilijk had, keek ik er naar en gaf het met extra kracht.”