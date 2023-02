Vermeende drugsdealer loopt tegen de lamp tijdens politiecontrole: “Wilde gewoon boodschappen gaan doen”

In zijn voertuig werden er naast cannabiskruimels, XTC-pillen en cocaïne ook nog een geldsom aangetroffen die verpakt zat in een plastic zakje. Later volgde er nog een huiszoeking, maar die was negatief. De jongeman zelf verklaarde dat hij met het geld, de huur van de wagen ging betalen. Hij werd naar eigen zeggen ook gecontroleerd op het moment dat hij onderweg was om boodschappen te gaan doen. Over de drugs verklaarde hij tot slot dan weer dat hij deze had aangekocht in een coffeeshop in Eindhoven.