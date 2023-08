Vastgoedprijzen licht gedaald in Bornem

Dieven forceren deur bij inbraak: “Nadeel nog onbekend”

In de Kapellenboslaan hebben dieven ingebroken in een woning. De daders beschadigden daarbij een deur. De politie is intussen een onderzoek opgestart. De inbrekers worden opgespoord. “Of er ook een nadeel werd gemaakt, is momenteel nog onduidelijk”, luidt het.