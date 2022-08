Van Tomorrowland naar Dodentocht: DJ Kid (13) moedigt pas vertrokken wandelaars aan

Bornem Medewer­kers bouwen Bornem om tot Dodentocht­dorp

Twee jaar moest Bornem het zonder de Dodentocht doen, maar nu vrijdag is het eindelijk weer zover. Dat betekent ook dat naar aloude traditie op dinsdagochtend de grote witte tent weer werd opgezet in de schaduw van de centrumkerk. Zo verandert Bornem weer even in één groot Dodentochtdorp.

9 augustus