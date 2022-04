Van het Plopsa Station in Antwerpen tot springkastelenfun in Bornem: 6 leuke binnenactiviteiten tijdens de paasvakantie in de provincie Antwerpen

Antwerpen: Plopsa Station

Verslinden jouw kids ook de ene strip na de andere? Zijn ze helemaal gek van de Smurfen, Jommeke of Bumba? Plan dan eens een bezoekje aan het Plopsa Station in Antwerpen. In het gebouw naast het Antwerpse Centraal Station kan je plaatsnemen op de ‘Vliegende Fietsen’, op de ‘Bumbamolen’ of in de ‘K3 Disco Cars’, die meer weg hebben van botsauto’s. Echte durvers gaan op en neer met de Scheve Schuit van Piet Piraat in de attractie ‘Storm op Zee’. Bij Plopsa Station geniet je van een heerlijk dagje rondneuzen in de wereld van verschillende Studio 100-personages en stripfiguren. Reserveer hier snel je tickets.