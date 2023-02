Vader die dochter (2) sloeg riskeert 8 maanden cel met uitstel: “Het waren pedagogische tikken omdat ze niet stopte met huilen”

“Met een gans team staan we voor jou klaar”: Welzijns­team Mechelen lanceert infofilm voor slachtof­fers op Europese dag van het slachtof­fer

“Ben je een slachtoffer? Je staat er niet alleen voor!” Die boodschap zette het ‘Welzijnsteam’ van Slachtofferzorg Mechelen vandaag op de Europese dag van het slachtoffer, extra in de verf met een infofilmpje op hun website. En dat deden ze met een duidelijk doel. “Want in een landschap waarin verschillende organisaties bezig zijn met slachtofferzorg is het voor slachtoffers belangrijk om te weten waar ze optimaal kunnen worden geholpen”, klinkt het. Maar wat is een Welzijnsteam en wat doen ze juist?