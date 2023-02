Twintiger bestolen tijdens het fitnessen

Willebroek Daarom zitten Decathlon-win­kels deze week mogelijk met lege rekken

Het merendeel van het personeel van het depot van sportketen Decathlon in Willebroek heeft maandagochtend het werk neergelegd. De medewerkers zijn ongerust over de toekomst van de site, het uitblijven van een premie was de druppel om tot actie over te gaan. Houdt de staking aan, dan zullen winkels volgens de vakbond snel met lege rekken kampen.

6 februari