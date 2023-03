Twee lichtgewonden bij kop-staartbotsing

Niel zet klimaatam­bi­ties kracht bij: “Waar we een vierkante meter kunnen ontharden, zullen we dat niet nalaten”

De gemeenteraad heeft het nieuwe Lokaal Energie- en Klimaatplan goedgekeurd. Duidelijk is dat er een stevig tandje zal moeten worden bijgestoken om de doelstellingen te behalen. “Niel is de enige gemeente in Vlaanderen waar de CO2-uitstoot de voorbije jaren is toegenomen”, klinkt het bij de oppositie. Schepen van Milieu Kelly Breugelmans (N-VA) is realistisch: “We gaan niet alles kunnen realiseren, maar gaan voor een maximaal engagement.”