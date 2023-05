Twee gewonden bij ongeval op N16

Vrouw (81) bestolen terwijl ze wacht op openbaar vervoer

Een 81-jarige vrouw uit Willebroek is het afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een diefstal. De vrouw was op het moment van de diefstal aan het wachten op het openbaar vervoer. “De dief ging ervandoor met de handtas van het slachtoffer”, vertelt de politiezone Rivierenland. “De buit bestaat naast een gsm-toestel ook nog uit een sleutelbos, enkele identiteitsdocumenten, een bankkaart en een geldsom.” De politie is een onderzoek opgestart. De dief is voorlopig spoorloos.