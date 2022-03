Twee bewoners gewond bij zware woningbrand

Werkingsgebied IVAREM IVAREM overtuigt scholieren van duurzame keuzes met behulp van … mentalist van Belgium's Got Talent

Om middelbare scholieren te motiveren om duurzame keuzes te maken, schakelt afvalintercommunale IVAREM een … mentalist in. Niet de minste overigens: Stefan Paridaen is Belgisch kampioen mentalisme en finalist Belgium’s Got Talent 2016. Hij slaagt er vrijdag in Campus Botaniek in Mechelen in elk geval in monden te doen openvallen.

