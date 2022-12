Tim en Stijn sluiten deuren van bekende horecazaak De Blauwe Koe: “We moeten stoppen voor we volledig opbranden”

BORNEM Panhuis verwelkomt 'De Blauwe Koe 2.0'

Het bekende café De Blauwe Koe sluit de deuren in Hingene en verhuist naar de Barelstraat in Bornem. "We vonden in Het Panhuis dé ideale locatie voor De Blauwe Koe 2.0", zegt Tim Pauwels.

6 mei