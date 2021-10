Tiener riskeert 1 jaar met uitstel nadat hij minderjarige vernederde en sloeg aan bibliotheek van Puurs: “Als enige aanwezige meerderjarige had hij dit kunnen voorkomen”

Puurs-Sint-Amands midden oktober vorig jaar. Op sociale media gaat plots een filmpje viraal waarin te zien was hoe een 16-jarige in elkaar wordt geslagen door een groepje jongeren. De beelden spraken voor zich. “Hij kreeg rake klappen en trappen, kreeg bevelen om te dansen of om op zijn knieën te gaan zitten én werd belachelijk gemaakt aslook bespuwd”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy maandag op zitting. “Ze gingen mensonterend te werk.” De 16-jarige liep meerdere verwondingen op. Dat werd een dag later ook vastgesteld door de dokters in het ziekenhuis. Zo liep hij onder meer een blauw oog aslook tinnitus op.

Dit zei burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) toen over de feiten:

Enige meerderjarige

Nog voor er een klacht werd ingediend bij de politie, moeide zij zich al samen met het gerecht in het voorval. Onder meer omdat de beelden werden verspreid door de moeder van het slachtoffer. Zij had de beelden ontvangen van de moeder van een vriendje van het slachtoffer. Dat vriendje had de beelden op zijn beurt weer ontvangen van de 19-jarige beklaagde. Op basis van de beelden konden uiteindelijk 5 jongeren worden geïdentificeerd. Het ging naast de 19-jarige uit Puurs-Sint-Amands verder nog om 4 minderjarigen. Daarom stond vandaag de 19-jarige voor de correctioneel rechter.

Daar moest hij zich verantwoorden voor slagen en verwonding, diefstal met geweld en voor het maken van de beelden. Dat de 19-jarige de enige meerderjarige verdachte was, vond de aanklaagster belangrijk om te vermelden. “Want hij had dit kunnen voorkomen, maar nam liever zelf deel aan de feiten”, luidde het.

Quote De feiten zijn verwerpe­lijk en hij weet dat ook. Hij heeft me ook meteen gezegd dat hij dit nooit had mogen doen Advocaat van de 19-jarige beklaagde

“Als meerderjarige had hij beter moeten weten.” Zij vorderde een celstraf van 1 jaar gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. Voor beide straffen zag zij wel een eventueel probatie-uitstel mogelijk. Buiten de diefstal, werd zijn rol werd vandaag niet betwist, maar wel genuanceerd.

“Hij werd opgebeld om naar de bibliotheek te komen, maar wist op dat moment niet dat er ook nog een tweede vriendengroep naar daar was getrokken die andere bedoeling had dan de zijne”, zei zijn advocaat. “De feiten zijn verwerpelijk en hij weet dat ook. Hij heeft me ook meteen gezegd dat hij dit nooit had mogen doen.” De advocaat wees in zijn pleidooi ook meermaals naar de demonen van de tiener alsook het feit dat ook hij destijds zelf werd gepest. “Hierdoor zal hij sneller toegeven aan groepsdruk dan anderen”, klonk het nog. De raadsman sloot het pleidooi van de tiener af door te zeggen dat ook zijn cliënt na het voorval uit een dal moest klimmen.

Probatie-opschorting

“Dit heeft een storm van verontwaardigingen met zich meegebracht en dat is ook iets wat mijn cliënt zelf aan de lijve heeft ondervonden”, besloot de advocaat. Hij vroeg de rechtbank om ook met die factoren rekening te houden en stelde de gunst van de probatie-opschorting voor. “Ik schaam me”, vulde de 19-jarige nog aan. “Ik ben dom geweest.” De rechtbank nam de zaak in beraad. Het zal een vonnis vellen binnen de maand.

Een betoging na het zware pestgeval liep volledig uit de hand toen een wagen op de manifestanten probeerde in te rijden: