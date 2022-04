Thomas More-hogeschool krijgt truck van DAF: “Enorm waardevol voor opleidingen”

“DAF en onze hogeschool werken al sinds 2019, met als gezamenlijk doel om studenten maximaal te ondersteunen in hun opleiding. Het is enorm belangrijk dat ze alles weten over het onderhoud en de reparatie van de nieuwste generatie Euro 6-voertuigen”, zegt Wouter Lutin, unitmanager Technologie van Campus De Nayer.

“Deze truck is dan ook een echte verrijking voor het diagnosevoertuigenpark in ons Autotechnologisch Centrum. We kunnen hem gebruiken in zowel onze bachelor Autotechnologie als in onze graduaatsopleiding Voertuigtechnieken. DAF zorgde meteen ook voor de nodige diagnoseapparatuur en een sterke ondersteuning.”