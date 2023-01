Ter Dilft kleurt Boomstraat roze en blauw: “Beetje kleur kan geen kwaad in deze donkere dagen”

BornemDe straatverlichting in de Boomstraat in Bornem kleurt twee weken lang roze en blauw. “We willen vanuit CC Ter Dilft wat kleur brengen in deze donkere, grauwe dagen. Meteen trekken we ook de sfeer van ons LICHT!-project door tot in het centrum.”