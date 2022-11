TanTan stopt na 25 jaar met herenkleding, dameswinkel blijft wel open: “Blij verrast door emotionele reacties van klanten”

BornemNa maar liefst 25 jaar sluit Nadine Moons de deuren van haar herenkledingzaak TanTan in de Boomstraat in Bornem. “Ons huurcontract loopt ten einde en we willen graag in schoonheid stoppen. Het wordt nog emotioneel, want we worden bedolven onder de lieve reacties”, zegt Moons. De dameswinkel aan de overkant van de Boomstraat blijft wel gewoon open.