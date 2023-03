’t Scholeke van Eikevliet maakt zich klaar voor grote reünie: “Zetten deuren wagenwijd open voor alle oud-leerlingen”

"Kraakje redde onze school"

Het overlijden van 'Tante' Terry Van Ginderen (86) was in het kleuterschooltje van Eikevliet in Bornem nog meer dan elders hét gespreksonderwerp van de dag. "Tante Terry redde mee onze school in 2007, toen we moesten vechten voor ons voortbestaan. Ze werd onze meter én liet Kraakje Pluimstaart bij ons in de klas wonen."