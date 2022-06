Swa en Emmy nemen na 34 jaar afscheid van café Sint-Margaretha: “Ons ‘kindje’ loslaten wordt moeilijk, maar het is tijd voor meer rust”

Niel/Schelle Actiegroep Leefmilieu Rupel­streek verstuurt petitie naar minister Zuhal Demir (N-VA): “Geen draagvlak voor opvullen van BEGO-put”

Het verzet tegen het opvullen van de BEGO-put aan de Tuinlei in Schelle is nog steeds erg groot. Het afgelopen weekend hielden een twintigtal buurtbewoners en leden van de Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) een actie aan het postkantoor in Niel. Zij verstuurden daar maar liefst drie petities tegen de plannen richting minister Zuhal Demir (N-VA). “Dit druist in tegen het beleid van de minister zelf.”

27 juni