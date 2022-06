Striptekenaar Luc Morjaeu stelt tentoon in De Notelaer: “Tijd om ook ander werk te tonen”

Wie Morjaeu zelf niet kent, kent vast wel één van zijn stripfiguren. Hij werkte mee aan Jacobus en Corneel, Samson en Gert, Pingu, Biebel, De Familie Backeljau, bracht onder zijn eigen naam Biep en Zwiep uit, was enkele jaren één van de vaste medewerkers van Jef Nys voor Jommeke, bouwde de tekenstudio van Studio 100 mee uit, en kreeg in 2005 de vraag om de leiding van Studio Vandersteen op zich te nemen. Tot op vandaag heeft de Puursenaar de leiding over het tekenteam van de populairste strip van de Benelux.

“Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn werk ook in het artbook ‘So Far So Good’ te bundelen. De hardcover telt 64 kleurenpagina’s, de 400 gewone exemplaren en 100 stuks in luxe-uitvoering worden allemaal genummerd en gesigneerd. Het artbook is te koop tijdens de ‘So Far So Good’ tentoonstelling of via mijn website.”