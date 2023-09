De thermome­ter geeft 30 graden aan, kasteel d’Ursel geeft aftrap van… Kerstmagie!

De thermometer gaf zo’n 30 graden aan, maar dat weerhield kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) er niet van om de kick-off te organiseren van... Kerstmagie. “Het weer doet anders vermoeden, maar we hebben nog maar drie maanden te gaan tot de eerste voorstelling. We gaan dit jaar voor een volledig nieuw verhaal en decor, er is dus werk aan de winkel”, zegt directeur Koen De Vlieger.