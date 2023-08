Bornemse speelplein­wer­king bestaat 20 jaar en organi­seert Speelplein­rock: “Kinderen krijgen hier de vrijheid om zich te vervelen”

De Bornemse speelpleinwerking blaast exact 20 kaarsjes uit, en viert die bijzondere verjaardag nu vrijdag met een heus festival: ‘Speelpleinrock’. “We vieren dat we ons hier al twee decennia lang samen amuseren én vervelen. Net die eenvoud is onze kracht: we leggen geen strakke planning op, maar laten kinderen zichzelf zijn en kiezen wanneer ze wat willen doen. Ze brengen hier tenslotte hun vakantie door”, zegt verantwoordelijke Stefan De Keyser.