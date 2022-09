Speelplaats van OLVP wordt even openluchtcinema

Regio Mechelen Van een herfstbra­de­rie tot dromen over bomen: dit zijn onze weekend­tips voor de regio Mechelen en Lier

Met de zomervakantie achter de rug, is er nog geen reden om binnen te blijven. Ook op zaterdag 3 en zondag 4 september is er immers heel wat te doen in en rond Mechelen. Van meevieren met het jarige Klimkaffee over ‘boomdromen’ in het Verhaerenmuseum tot koopjes scoren op de Herfstbraderie: wij geven je graag vijf leuke tips.

