Spectaculaire overval op sigarettentransport: “Chauffeur meegenomen naar afgelegen plaats en opgesloten in de laadruimte van zijn vrachtwagen”

Mechelen Voka nomineert Tailormate voor Prijs Ondernemen 2021: “Bekroning na moeilijk jaar”

11:59 Voka Mechelen-Kempen heeft Tailormate genomineerd voor haar Prijs Ondernemen 2021. Het bedrijf is actief in de standen- en interieurbouw en beleefde een moeilijk jaar. “We hebben heel hard moeten werken om in deze coronacrisis onszelf staande te houden. Deze erkenning is erg leuk en een bekroning voor heel het team”, zeggen Kevin Goovaerts en Ignace Degens.