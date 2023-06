Spaans asiel van Antwerpse Fabienne (59) getroffen door hittegolf: “Dieren moeten uit flessen drinken, want de waterput is leeg”

“In mijn hart zullen jullie blijven bestaan”: emotionele woorden van broer tijdens afscheid Kyara (4) en Kyano (8) na verwoesten­de brand in Puurs-Sint-Amands

Bijna twee weken geleden stierven Kyara (4) en Kyano (8) na een verwoestende brand in hun woning in Puurs-Sint-Amands. Vandaag werd er afscheid genomen van de twee jonge kinderen. Een foto van hen samen schitterde vooraan in de aula op een groot scherm, met de tekst ‘Voor altijd in ons hart, Kyano en Kyara’. Hun broer liet een emotionele tekst voorlezen: “In mijn hart zit een plekje voor jou Kyano, en een plekje voor jou Kyara.”