Sint-Margaretakerk krijgt nieuwe kunstwerk: “Archeologisch materiaal Nattenhaasdonk werd verwerkt in lampen”

Nattenhaasdonk

“Elise Eeraerts maakte drie bijzondere lampen, en gebruikte daarvoor archeologisch materiaal afkomstig van Nattenhaasdonk. De stenen en het puin werden in het frame en de lampen verwerkt, en nemen nu de plaats in van de godslampen in de kerk. Het werk kreeg de naam Migrating Churches: part 2, zo leggen we de link naar de lichtinstallatie van van vorig jaar.”