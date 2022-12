Scheidsrechter (61) stopt ermee nadat hij tijdens wedstrijd werd bestolen: “Voor mij hoeft het niet meer, ik stop ermee”

BornemAl 41 jaar lang fluit Bornemnaar Jos De Man voetbalwedstrijden in Klein-Brabant. Een hobby, een passie. “Uit liefde voor het spel”, klinkt het. “Ik doe het graag.” Maar na de diefstal van zijn portefeuille afgelopen zaterdag, tijdens de wedstrijd, is die liefde nu over.

“Voor mij hoeft het gewoon niet meer. Ik stop ermee. Ik ben te ontgoocheld om verder te doen”, zucht de 61-jarige Jos. Zaterdagnamiddag floot hij dus zijn laatste wedstrijd. Het was de wedstrijd tussen reserven van FCS Mariekerke-Branst en Wintam-Eikevliet. Zoals wel vaker gebeurde, kreeg Jos enkele uren voor de wedstrijd de vraag om die match te fluiten en twijfelde hij geen seconde.

Zuur nasmaakje

“Ik vind het gewoon leuk om te doen. Bovendien weet ik dat het niet gemakkelijk is om scheidsrechters te vinden”, luidt het bij de zestiger. Jos trok naar het stadion, kleedde zich om en floot de wedstrijd. De match eindigde op 3-4 en verliep incidentloos, maar kreeg wel een erg zuur nasmaakje. “Aangekomen in de kleedkamer en na het douchen, stelde ik vast dat mijn portefeuille uit mijn broekzak was gestolen”, vertelt Jos.

De dief ging ervandoor met 175 euro aan cash geld, Jos’ identiteitskaart en rijbewijs alsook zijn bankkaart en die van de korfbal waar Jos actief is als ondervoorzitter. Na het vaststellen van de diefstal werd er nog gezocht naar de dief, maar voorlopig zonder succes. Wanneer hij of zij, zijn of haar slag heeft geslagen, is nog niet geweten. Al moet het wel gedurende de negentig minuten voetballen zijn gebeurd.

Deur niet geforceerd

Ook opmerkelijk: de dief liet geen inbraaksporen achter. “De deur van de kleedkamer was blijkbaar niet geforceerd”, aldus Jos. “Nochtans wordt deze steeds op slot gedaan tijdens de wedstrijd” In de hoop om de portefeuille van Jos nog te vinden in de buurt, werd er ook nog even rondom de voetbalterreinen gezocht. “Misschien had de dief het geld eruit gehaald en gooide hij de portefeuille nadien weg”, hoopte Jos.

De politie van Klein-Brabant werd ingelicht. Er zal nu ook zo spoedig mogelijk klacht worden ingediend. “In al die jaren dat ik actief was als scheidsrechter heb ik zoiets nog nooit meegemaakt”, besluit Jos. “Ik hoop dat de politie de dader kan vatten, maar ik vrees ervoor. Voorlopig blijf ik achter met een slecht gevoel. En met een hoop papierwerk. Want alles moet opnieuw worden aangevraagd.”

