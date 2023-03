Repair Café Klein-Brabant viert tiende verjaardag en zet oprichtster in de bloemetjes

Het concept ‘Repair Café’ werd in 2009 bedacht door twee Nederlanders, die op het idee kwamen om in het hele land laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in te richten waar buurtbewoners met wat hulp hun eigen kapotte spullen kunnen repareren. In 2012 werden ook in België de eerste Repair Cafés opgericht, Repair Café Klein-Brabant volgde in 2013.

Volledig scherm Repair Café Klein-Brabant © Marc Aerts

“Dat was voor ons hét ideale moment, want verschillende organisaties in Klein-Brabant raakten geïnspireerd door de mondiaal opkomende Transitiebeweging”, zegt Mertens. “We wilden graag zelf de handen uit de mouwen steken voor een zachtere samenleving, elkaar helpen en het milieu sparen. We vertrokken vanuit het lokale LETS-netwerk (Local Exange and Trading System) en vonden ook een groepje ‘creatieve elektronica nerds’ die van sleutelen en repareren hun hobby hadden gemaakt en ons wilden helpen. Die mix van mensen en ideeën maakte dat het eerste Repair Café in Klein-Brabant op 5 oktober 2013 meteen een succes was.”

Meer actie

“In de voorbije 10 jaar waren we te gast op verschillende plaatsen in onze regio: culturele centra, buurthuizen, scholen, evenementen en zelfs één keer in een bedrijf”, vult Jacobs aan. “Door de coronacrisis hebben we onze activiteiten noodgedwongen wat moeten afbouwen, maar ons doel is om vanaf 2023 weer voor meer actie te zorgen en opnieuw door Klein-Brabant te trekken met ons Repair Café. Je vindt ons dit jaar in CC Binder in Puurs (17/06), in de Maakplaats in Bornem (16/09), en in GC De Nestel in Sint-Amands (16/12).”

Facebook: repaircafe.kleinbrabant en www.repaircafe.org.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.