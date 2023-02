Repair Café Klein-Brabant blaast 10 kaarsjes uit

Het Repair Café van Klein-Brabant blaast dit jaar 10 kaarsjes uit. “Door repareren te promoten, verkleinen we als Repair Café al een decennium meer de afvalberg en zorgen we dat er minder nieuwe spullen gemaakt moeten worden.”

“Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het gratis herstellen van allerlei voorwerpen zoals kledij, elektrische apparaten, meubels, computers en fietsen. Wij zorgen voor het gereedschap en de nodige knowhow, en op die manier beperken we de afvalberg én de CO2-uitstoot”, zegt gloednieuw voorzitter Koen Jacobs. Hij neemt de fakkel over van Viviane Mertens, die Repair Café Klein-Brabant 10 jaar geleden met enkele enthousiastelingen opstartte.

Volledig scherm Repair Café Klein-Brabant © rv

“Door de coronacrisis hebben we onze activiteiten de voorbije jaren noodgedwongen wat moeten afbouwen. Intern zaten we niet stil: we hebben ondertussen een nieuwe kernploeg, een nieuw logo en bijhorende huisstijl, een vernieuwde website en Facebookpagina. Ons doel is om in 2023 weer voor meer actie te zorgen en opnieuw door Klein-Brabant te trekken met ons Repair Café. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 4 maart van 14 tot 17 uur in het Gemeenschapshuis van Hingene in de Edmond Vleminckxstraat 73.”

Handige Harry’s

“Later dit jaar vind je ons ook in CC Binder in Puurs (17/06), in de Maakplaats in Bornem (16/09), en in GC De Nestel in Sint-Amands (16/12). Om alles in goede banen te leiden, zoeken we nog handige Harry’s om te helpen met het herstellen van kledij en textiel, fietsen, elektrische toestellen, kleine meubels en houten voorwerpen, computers, smartphones, tablets… Ook wie graag helpt bij de organisatie, het opbouwen en opruimen, de catering en meer mag ons contacteren.”

repaircafekb@gmail.com

Facebook: repaircafe.kleinbrabant

www.repaircafe.org

