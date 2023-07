200 euro boete voor het rondrijden zonder geldige autokeu­ring

“Het was een moeilijke periode”, zei een autobestuurder tegen de politierechter in Mechelen. De man moest er zich komen verantwoorden omdat de politie tijdens een WODCA-controle in juni vorig jaar vaststelde dat hij rondreed met een niet gekeurde wagen. “En dit al voor een periode van ruim anderhalf jaar”, zei het parket op zitting. De autobestuurder ontkende de feiten niet. Hij noemde het een nalatigheid omwille van de drukte van het moment. “Mijn mama was ziek en had kanker en in diezelfde periode is mijn vader overleden”, gaf de chauffeur de rechter nog mee. Zij hield in haar beraad rekening met het feit dat de man niet meer over een blanco strafregister beschikt. Hij werd in 2014 ook al een keer veroordeeld door de politierechter. Deze keer legde ze de man een geldboete van 200 euro op.