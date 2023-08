Ma­ria-ommegang trekt door Kalfort: “Veel belangstel­ling en enthousias­me”

In Kalfort trok vanmorgen de Maria-ommegang door de straten. Meer dan 500 figuranten liepen mee in de processie, met als pronkstuk de troon van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. In het tweede, historische gedeelte van de ommegang lag de focus dit jaar op onderwijs met het verhaal van hoofdonderwijzer August Huygens, de man die rond de eeuwwisseling de Kalfortse school bestuurde en ook een belangrijke rol speelde in het sociaal-culturele leven in ons dorp.“We kunnen tevreden terugblikken op deze editie. Halverwege de stoet viel er een beetje regen uit de lucht, maar we mogen niet klagen over het weer. Het enthousiasme onder deelnemers en publiek was groot en er was veel belangstelling”, aldus coördinator Luc Schokkaert.