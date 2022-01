Ramkrakers viseren opnieuw apotheek in Klein-Brabant: “Mogelijke link tussen de inbraken wordt verder onderzocht”

BornemVoor een tweede keer op ruim 4 dagen tijd werd er in Klein-Brabant ingebroken in een apotheek. Opnieuw gingen de daders driest te werk en gooiden ze met een riooldeksel de glazen inkomdeur van de apotheek in de Boomstraat in Bornem in. “Ik heb inmiddels al contact gehad met mijn collega uit Puurs”, luidt het bij Bornem Pharma.