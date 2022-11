Politie en parket onderzoeken brandstichting bij fabrikant van pallets

Boom Logistiek centrum van 50.000 m² verrijst in Boom, de rugstreep­pad krijgt ernaast een nieuw leefgebied van 22.000 m²

Vastgoedontwikkelaar Prologis gaat aan de Klampovenweg in Boom een gloednieuw logistiek centrum bouwen van maar liefst 50.000 vierkante meter. In totaal komen er vier units die gehuurd kunnen worden. Als de units verhuurd zijn kunnen er zo'n 300 tot 400 arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Op dezelfde site is ook een gloednieuwe groenzone/buffer gecreëerd waaronder ook een nieuw leefwereld voor de rugstreeppad. Zij kregen een nieuwe plaats op de site.

11:07