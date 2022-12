Politie controleert handelaars in autosector: “Meerdere processen-verbaal opgesteld”

Peulis/Mechelen Yolande Wauters over 40 jaar ‘Kerstjum­ping’, dat ooit in haar eigen tuin begon: “Het geheim van ons succes? Iederéén mag hier komen meedoen. En als dan ook nog eens een Belg wint, is het kot helemaal te klein”

Jumping Mechelen kan beginnen aftellen. Tussen Kerst en Nieuwjaar mag het evenement éindelijk 40 kaarsjes uitblazen nadat het feestje twee keer voortijdig terug op stal moest door corona. De Nekkerhal is al decennialang de vaste stek van wat een van de grootste paardentopsportevents ter wereld is, maar beginnen deed het … in de tuin van Eric en Yolande Wauters in Peulis (Putte). Eric is er al even niet meer, maar zijn weduwe houdt de teugels stevig in handen. “Jumping Mechelen is als een baby voor mij en die laat je niet los.” Al staat de opvolging intussen wel klaar.

11:29